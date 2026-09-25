Тендер на ремонт канализационного коллектора объявили в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском городском округе Московской области объявили конкурс на капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора. Об этом сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Он включает инженерные изыскания, подготовку проектной документации и выполнение работ первого этапа капремонта местных трубопроводов воды или сточных вод.

В рамках закупки планируется провести капитальный ремонт канализационного коллектора мощностью 6000 кубометров в час.

Работы выполняют по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращение с отходами» и финансируют за счет средств бюджета Московской области и бюджета Орехово-Зуевского городского округа.

Завершить их планируют в 2027 году.