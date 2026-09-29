Подмосковный врач Лепетунова: тушью и помадой нельзя делиться даже с близкими

Передача косметики даже близкому человеку может привести к попаданию чужих микроорганизмов на кожу и слизистые. Особенно это касается средств, которые непосредственно соприкасаются с глазами и губами, рассказала врач Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анна Лепетунова.

Специалисты рекомендуют не делиться тушью, подводкой и другими продуктами для макияжа глаз: их аппликаторы контактируют с ресницами и веками, а затем возвращаются в упаковку, что создает условия для передачи бактерий.

Помады, блески и бальзамы для губ можно использовать только самостоятельно — на них могут сохраняться, в частности, вирусы простого герпеса.

«По этой же причине индивидуальными должны оставаться кисти, спонжи и другие многоразовые аппликаторы для макияжа», — уточнила Анна Лепетунова.

Осторожность нужна и при использовании кремов в банках: если набирать средство пальцами, бактерии с кожи могут попасть внутрь упаковки. Специалисты советуют выбирать косметику с дозатором либо пользоваться чистой индивидуальной лопаточкой.

При появлении после косметики зуда, покраснения, отека или высыпаний средство следует отменить и обратиться к дерматовенерологу. Записаться на прием можно через контакт-центр по номеру 122.