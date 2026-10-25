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    В лесах Подмосковья 25–27 октября ожидается высокая пожарная опасность

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    В лесах Московской области 25, 26 и 27 октября ожидается повышенный класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

    25 октября на большей части территории региона прогнозируют II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Истринском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском и Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс.

    26 октября на большей части области ожидается III класс, в Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Клинском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс. 27 октября III класс прогнозируют на большей части территории, в Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Орехово-Зуевском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс.

    В ближайшие дни температура составит плюс 8–15 градусов, ночью — плюс 3–10 градусов. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием ясной погоды и без осадков.

    При обнаружении возгорания в лесу необходимо сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112». В пресс-службе комитета напомнили, что 24 октября на территории гослесфонда региона возгораний не зафиксировано.

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