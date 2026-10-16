Росгвардия обеспечила безопасность во время футбольного матча в Подмосковье

Более семи тысяч зрителей посетили матч Кубка России между московскими командами «Родина» и «Спартак» на стадионе «Арена Химки». За общественным порядком следили сотрудники Росгвардии по Московской области совместно с представителями других правоохранительных ведомств. Во время игры нарушений не зафиксировали.

Перед началом встречи кинологи обследовали стадион и прилегающую территорию на наличие подозрительных предметов. Сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны патрулировали окрестности арены и обеспечивали готовность к реагированию на возможные происшествия.

Кроме того, специалисты лицензионно-разрешительной работы контролировали соблюдение требований законодательства об обороте оружия и деятельности частных охранных организаций, а также координировали работу охраны на контрольно-пропускных пунктах.

Благодаря слаженной работе правоохранители не допустили ни одного нарушения.