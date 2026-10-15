Встреча администрации с жителями прошла в гимназии «Интерес» в Люберцах

Очередная встреча в формате выездной администрации состоялась 12 октября в корпусе «Вектор» гимназии № 16 «Интерес». Жители пришли с вопросами о дорогах, жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве, экологии, парковках и образовании.

Вопросы у горожан всегда очень разные. Кто-то просит отремонтировать подъезд, сделать парковку, а кто-то ищет поддержку для важного дела. Надежда Чернокозова обратилась с просьбой, чтобы их общественной организации «Будем жить» оказали финансовую помощь.

«Мы плетем сети, вяжем пояса теплые, носки, заливаем свечи. Нам обещали разобраться, приехать, посмотреть, как мы работаем, и мы будем очень рады, если нам помогут», — рассказала волонтер.

По обращению другого жителя проверят реку Чернавку. Туда, по его словам, сбрасывают строительные отходы. Специалисты возьмут пробы грунта и воды. Если найдут нарушение, виновников оштрафуют.

Участники встречи также обращались по вопросам дорог и парковок, установки шлагбаумов во дворе, модернизации игровой площадки. Одни обращения удалось решить прямо на приеме. Другие требуют проверки, и их взяли в работу.