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    Два корпуса больницы в Люберцах отремонтируют в этом году

    Фасад здания утеплили.
    Фото: Фасад здания утеплили./Наталья Лымарь

    В Ухтомской больнице в Люберцах обновляют хирургический и терапевтический корпуса. В здании 1958 года постройки прокладывают водопровод, канализацию, кабельные сети и систему кондиционирования, а также завершают монтаж перегородок, рассказали в РИАМО.

    После перепланировки кабинеты и операционные станут просторнее. Фасад утеплили, его облицуют алюминиевыми панелями.

    В соседнем терапевтическом корпусе заканчивают чистовую отделку: на четвертом этаже уже убирают помещения. Палаты оборудовали индивидуальными санузлами с душем и медицинскими консолями для подключения систем жизнеобеспечения, включая кислород. Для его подачи во дворе установили новую кислородную станцию.

    На объекте ежедневно трудятся более 50 специалистов. Завершить капитальный ремонт обоих корпусов рассчитывают до конца года.

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