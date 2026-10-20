Женщину с опасным смещением позвонка спасли в больнице в Истре

Нейрохирурги Истринской больницы предотвратили инвалидность у многодетной матери Ксении, вовремя прооперировав её позвоночник. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

В течение года 30-летняя женщина страдала от болей в пояснице, которые усиливались при движении. Обследование выявило спондилолистез — опасное «соскальзывание» позвонка, грозившее сдавлением спинного мозга.

После консультации с неврологом Ксения попала к нейрохирургу Николаю Карпову, который установил, что даже незначительная нагрузка могла привести к опасным последствиям.

Пациентке провели декомпрессивно-стабилизирующую операцию по квоте ОМС. Врачи устранили сдавление нервных структур и зафиксировали позвоночник четырехвинтовой конструкцией, вернув ему правильное положение. Вмешательство длилось два часа 40 минут.

«При естественном течении её заболевания, если бы она не обращалась за медицинской помощью, степень этого листеза постепенно бы увеличивалась и была бы уже не первой, а второй или третьей, что привело бы к неминуемому сужению спинномозгового канала. И в последующем пациентка могла потерять возможность ходить», — подчеркнул нейрохирург Николай Карпов.

Уже на следующий день Ксения самостоятельно встала, а на четвертые сутки вернулась домой. Поскольку неврологических нарушений не возникло, реабилитация не потребовалась, и женщина сразу вернулась к семье.