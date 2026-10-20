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    Проекты из Подмосковья заняли первое место в отборочном этапе премии «Маршрут года»

    Фото: Фото: Организаторы мероприятия

    Проекты Московской области получили первое место в отборочном этапе Всероссийской туристической премии «Маршрут года». Об этом сообщили организаторы конкурса.

    Всего на отборочный этап поступило 158 заявок из 54 населенных пунктов 35 регионов России. В этом году премия проходит в новом формате: участвовать в отборочных этапах могут туроператоры, гиды и разработчики маршрутов из любого региона страны, а заявки принимают от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

    Первое место заняли «Прогулка фабриканта» из Егорьевска в номинации «Лучшая экскурсия в городе», «Город.Велосипед.История.» из Дмитрова в номинации «Лучший велосипедный маршрут», а также паломнический тур «Воинство небесное — воинство земное» из Костромы в номинации «Лучший маршрут духовно-просветительского (религиозного, паломнического) туризма».

    Третье место досталось проектам из Дмитрова: «Рубежами Великой Отечественной…» в номинации «Лучший военно-исторический маршрут» и «Буквица. Как учились наши прадеды» в номинации «Лучший детский маршрут».

    Общенациональный финал премии «Маршрут года» пройдет с 7 по 9 ноября в Нижнем Новгороде.

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