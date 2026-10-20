Кадеты приняли участие в сдаче нормативов ГТО в Воскресенске

19 октября на стадионе «Гигант» прошел очередной этап сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Участниками стали 50 воспитанников лицея «Воскресенская кадетская школа».

В программу тестирования вошли бег на короткие дистанции (30 и 60 метров), бег на длинные дистанции (1000, 1500, 2000 и 3000 метров), а также наклон вперед на гимнастической скамье.

Чтобы получить знак отличия, ребятам в ближайшее время предстоит выполнить еще несколько испытаний: отжимания или подтягивания, упражнения на пресс или прыжок в длину и челночный бег 3×10 метров.

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в муниципальных образованиях региона комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется как программная и нормативная основа физического воспитания, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.