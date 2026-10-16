Еще 17 новых дорог откроют в Подмосковье в этом году

В России 18 октября отмечают День работников дорожного хозяйства. О достижениях отрасли в Подмосковье рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По его словам, за ежедневным комфортом и безопасностью поездок стоит труд 25 тысяч специалистов региона.

В 2026 году в Подмосковье строят и реконструируют 41 объект общей протяженностью более 82 километров (35 региональных и шесть муниципальных). С начала года открыли три дороги, до конца года введут еще 17.

Ключевым проектом стала Южно-Лыткаринская автодорога протяженностью 45 км. При поддержке президента в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» трасса соединила семь федеральных дорог, став дублером МКАД для более чем 3,5 миллиона жителей.

Также среди приоритетов — Путилковский тоннель длиной 500 метров, обеспечивающий прямой выезд на МКАД для жителей Путилково.

«На 2026 год предусмотрен текущий и капремонт 164 дорог регионального значения протяженностью 585 километров и 1 322 дорог муниципальной сети протяженностью 686 километров. Это почти 1,3 тысячи километров обновленного покрытия. За каждым километром — конкретный маршрут, по которому ездят люди, и депутатский корпус держит эти работы на постоянном контроле», — подчеркнул Игорь Брынцалов.