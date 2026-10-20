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    Детский сад построят в ЖК «Одинцовские кварталы»

    Фото: проектное решение

    В жилом комплексе «Одинцовские кварталы» продолжается строительство детского сада для детей от ясельного до подготовительного возраста. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

    Рабочие завершили бетонирование перекрытия третьего этажа и приступили к гидроизоляции подземной части здания. В саду оборудуют спортивные и игровые помещения, медицинский блок, музыкальный кабинет и зоны отдыха. На территории появятся площадки для детей разных возрастов.

    Детский сад войдет в образовательный кластер «Эврика», который также включает школу на 1100 учеников. Рядом предусмотрены всесезонный стадион и дополнительные спортивные и игровые пространства.

    Жилой комплекс расположен недалеко от станции Лесной городок. На его территории есть видеонаблюдение, бесплатная парковка, благоустроенные дворы, пруды и зоны отдыха у лесного массива.

    Проект реализует группа компаний «Вектор».

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