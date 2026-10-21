Поврежденные окна в жилых домах в Солнечногорске заменят до конца недели

В микрорайоне Локомотивный поселка Поварово городского округа Солнечногорск восстанавливают жилые дома после инцидента с БПЛА. Монтаж новых окон и замена стеклопакетов помогут сохранить тепло в зданиях и обеспечить жителям комфортные бытовые условия.

Перед началом ремонта сотрудники обследовали квартиры и определили характер повреждений. Как сообщил начальник отдела службы эксплуатации МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» Максим Коняхин, ремонт окон потребовался в 18 квартирах дома № 9, трех квартирах дома № 4 и двух квартирах дома № 2.

Готовность остекления дома № 9 достигла 85 процентов. Подъезды уже полностью оборудованы новыми окнами, что позволило закрыть тепловой контур здания. Основной объем оставшихся работ связан с установкой стеклопакетов в квартирах.

«Наша задача — максимально быстро и качественно восстановить поврежденное жилье и вернуть людям нормальные бытовые условия. Работы организованы четко: обследование, замеры, согласование с жителями, монтаж. Вижу, что люди ценят эту работу и чувствуют поддержку — это самое главное. До конца недели планируем закрыть все текущие вопросы по остеклению, а при необходимости оперативно реагировать на любые новые обращения», — отметил глава округа Константин Михальков.

Время проведения работ подбирают отдельно для каждой квартиры, предварительно договариваясь с жильцами.