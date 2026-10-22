Более 6 тысяч предпринимателей Московского региона оформили пособие на ребенка

Родители-предприниматели из Москвы и Подмосковья могут оформить пособие по уходу за ребенком до полутора лет через Социальный фонд России. Для этого необходимо заранее вступить в программу добровольного социального страхования и полностью уплатить страховой взнос за предыдущий календарный год. Об этом напомнили в Соцфонде.

Зарегистрироваться в программе можно через «Госуслуги», в клиентской службе СФР или МФЦ. Взнос разрешается перечислить одним платежом или частями, но полностью оплатить его нужно до 31 декабря текущего года.

В этом году стоимость страхового года для предпринимателей и людей, занимающихся частной практикой в столичном регионе, составляет 9,4 тысячи рублей. При полной уплате взноса за 2026 год право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет появится с 1 января 2027 года.

Женщины-предприниматели также могут получить пособие по беременности и родам. Его выплачивают одной суммой за весь период декретного отпуска, который обычно длится 140 календарных дней. Кроме того, один из родителей вправе оформить единовременную выплату при рождении ребенка. В 2026 году ее размер составляет 28,4 тысячи рублей. Подать заявление можно через личный кабинет на «Госуслугах» или в клиентской службе Соцфонда.

Как отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин, добровольное страхование помогает предпринимателям получать основные выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей. Чтобы воспользоваться этой поддержкой в следующем году, необходимо зарегистрироваться в программе и перечислить взнос до конца 2026 года.

С 2026 года расширилась и поддержка самозанятых: они получили возможность оформлять оплачиваемые больничные. Право на пособие по временной нетрудоспособности возникает через шесть месяцев регулярной уплаты страховых взносов.

Уточнить информацию можно по телефону единого контакт-центра Социального фонда России: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный.