Яркое мероприятие развернулось11 октября у Ледового дворца и в сквере имени Алины Макаренко. Вместе собрались воспитанники спортивной школы Альберта Демченко, а также жители и гости города со своими питомцами.

Центром активности стали забеги, в которых приняли участие 65 человек. Для детей подготовили дистанции по возрастам — от малышей до подростков. А особый азарт подарил забег с питомцами на 300 метров, когда на старт вышли хозяева вместе со своими собаками. Победители и призеры получили грамоты, сладкие призы, а также приглашения в бассейн и на каток от спорткомплекса «Дмитров».

На соседних площадках каждый мог найти занятие по душе. Любители активных игр испытали себя в лазертаге от спортивно развлекательного комплекса «Патриот» и в спортивных боях на мечах от Василия Пересвета. Гости праздника учились базовым элементам чирлидинга вместе с группой поддержки Kai team, зажигательно двигались на занятии по зумбе с Егором Ковалем, катались на роликах или играли в шахматы. Для детей работали творческие площадки: вместе с «Волонтерами Подмосковья» ребята делали тематические открытки и лепили из воздушного пластилина.

Дмитровская ветеринарная станция провела викторины и консультации, где все желающие могли проверить свои знания о здоровье и уходе за животными. Сотрудники пожарной станции устроили интерактивный уголок, где каждый мог почувствовать себя настоящим пожарным. Тренеры спортшколы Альберта Демченко организовали мастер-классы по владению хоккейной клюшкой и прокаты на профессиональных спортивных санях.

На празднике выступили творческие коллективы «Яркие гости», «Легендарики» и BLADE TRIP. Собравшихся угощали попкорном, мороженым, чаем и пирогами от партнеров мероприятия.

«Праздник получился веселым и добрым — именно таким, каким и должен быть день, проведенный всей семьей. Спасибо организаторам, они показали: спорт и творчество по душе и взрослым, и детям», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.