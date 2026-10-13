Тарифы на коммунальные услуги изменили в Богородском округе

Тарифы на коммунальные услуги в Московской области изменились с 1 октября 2026 года. Для Богородского округа предельный индекс роста платы составляет 17,8%, а фактическое увеличение платежей при неизменном объеме потребления и наборе услуг ожидается на уровне до 12,5%.

Изменение стоимости коммунальных услуг связано с ростом цен на энергоресурсы, прежде всего природный газ и электроэнергию, а также с инфляционными процессами. Природный газ составляет более 60% себестоимости тепловой энергии. Электроэнергия используется для работы насосных станций и систем водоотведения, поэтому увеличение стоимости этих ресурсов влияет на расходы организаций, обеспечивающих жителей отоплением и водоснабжением.

С 1 октября установлены следующие тарифы на коммунальные услуги с учетом налога на добавленную стоимость (НДС): теплоснабжение — 3 913,55 рубля за гигакалорию, поставщик — ОАО «Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства»; холодное водоснабжение — 48,20 рубля за кубический метр, поставщик — ГУП МО «Мособлводоканал»; водоотведение — 49,62 рубля за кубический метр, поставщик — ООО «БКС»; обращение с твердыми коммунальными отходами — 1 212,94 рубля за кубический метр, региональный оператор — ООО «Хартия».

Стоимость электроэнергии в рамках одноставочного тарифа первого диапазона потребления составляет 9,32 рубля за киловатт-час.

Предельный индекс определяет максимально допустимый процент увеличения совокупной платы за коммунальные услуги при неизменном объеме потребления. Для Богородского округа этот показатель составляет 17,8%.

Полный перечень тарифов опубликован на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области. Информацию о начислениях можно уточнить в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Богородского округа по телефону 8 (496) 511-23-39 или по электронной почте tarifnoginsk@yandex.ru. Жителям рекомендуется внимательно проверять квитанции и при возникновении вопросов обращаться к специалистам.