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    В Видном строят новый корпус перинатального центра

    Фото: МинстройМО

    В Видном продолжают строительство нового корпуса перинатального центра. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

    Строительная готовность объекта составляет 6,5%. Строители ведут монолитные работы по возведению каркаса здания, армирование и бетонирование вертикальных конструкций блок-секций 2 и 3, гидроизоляцию стен цокольного этажа. Продолжаются разработка котлована и вывоз грунта блок-секции 1: из запланированных 35 тыс. м³ уже вывезено 32 тыс. м³, около 91% объема.

    На площадке задействовано 39 рабочих и три инженерно-технических специалиста, работает четыре единицы техники, в том числе два башенных крана.

    Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

    В новом корпусе разместят 200 коек в отделениях патологии беременности, акушерском (послеродовом), реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а также в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Кроме того, там будут операционные, централизованный молочный пункт, кабинеты МРТ и УЗИ экспертного класса. Открытие объекта планируется в 2029 году.

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