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    Почти 3,8 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года

    Фото: Минздрав МО

    В Московской области активно развивается система дистанционного медицинского консультирования. Об этом рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

    С начала года специалисты провели почти 3,8 миллиона онлайн-приемов. В регионе работают 16 центров, которые занимаются исключительно телемедицинскими консультациями.

    «Такой формат экономит время и делает помощь доступнее. Сегодня, не выходя из дома, можно получить рекомендации врача, обсудить результаты обследований, продлить рецепт на льготное лекарство или закрыть больничный. А если нужен осмотр — врач пригласит на прием в поликлинику», — пояснила Людмила Болатаева.

    Записаться на дистанционный прием можно через приложение «Добродел Здоровье», чат-бот Денис в мессенджере «Макс» или региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье».

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