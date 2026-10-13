Спартакиада работников налоговых органов Подмосковья прошла в Люберцах

Программа состязаний включала шесть дисциплин: волейбол, мини-футбол, настольный теннис, дартс, шахматы и легкоатлетическую эстафету.

На торжественном открытии участников поприветствовали заместитель главы округа Андрей Сыров и начальник налоговой инспекции Люберец Наталья Лабзова. Она сказала напутственные слова и пожелала спортсменам удачи.

Для сотрудников налоговых органов спартакиада — это возможность хотя бы ненадолго отвлечься от рабочих будней и сменить привычную обстановку. А главное — доказать, что даже при серьезной работе всегда найдется место спорту и командному духу. Для некоторых участников такие соревнования уже стали доброй традицией.

По итогам соревнований победу одержала команда Домодедова, серебряную награду завоевали участники из Люберец, а замкнули призовую тройку представители Жуковского.