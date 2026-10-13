Чемпионат по игре «Мое Подмосковье» прошел в Серпухове

12 октября в Центре внешкольной работы провели состязание среди школьных команд. Участие в мероприятии приняли команды школ со всего муниципалитета.

В интеллектуальной битве определились самые эрудированные знатоки Московской области. Вопросы охватывали разные аспекты жизни Подмосковья: от истории и культурного наследия до географических особенностей, знаменитых личностей и современных достижений. Участники с азартом отвечали на вопросы, демонстрируя отличную подготовку и искреннюю любовь к малой родине.

Каждая команда тщательно готовилась к состязанию: ребята изучали дополнительную литературу, повторяли факты о Подмосковье и тренировались работать в команде. Каждый вопрос становился маленьким испытанием, где важны были не только знания, но и скорость реакции, умение слушать друг друга и принимать взвешенные решения.

Мероприятие помогает школьникам глубже узнать свой регион, почувствовать гордость за его достижения и понять, насколько богато и разнообразно культурное и историческое наследие Московской области. Такие игры воспитывают уважение к малой родине и формируют активную гражданскую позицию у подрастающего поколения.

Команда школы № 19 имени Романа Катасонова показала слаженную работу и стратегическое мышление, завоевав первое место. Ребята уверенно прошли все этапы состязания и достойно представили свою школу на муниципальном уровне.