В Ленинском округе добавили два автобуса на маршрут № 1224
С 15 октября на варианте движения «ЖК Суханово Парк — м. Аннино» маршрута № 1224 «Суханово — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)» в Ленинском городском округе в будние дни добавили два автобуса большого класса. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Количество рейсов увеличилось на 40. Теперь на этом варианте маршрута курсируют четыре автобуса, выполняющие 80 рейсов.
Первый рейс от остановки «ЖК Суханово Парк» отправляется в 05:45, последний — в 21:35.
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