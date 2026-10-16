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    В Ленинском округе добавили два автобуса на маршрут № 1224

    Фото: АО «МОСТРАНСАВТО»

    С 15 октября на варианте движения «ЖК Суханово Парк — м. Аннино» маршрута № 1224 «Суханово — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)» в Ленинском городском округе в будние дни добавили два автобуса большого класса. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Количество рейсов увеличилось на 40. Теперь на этом варианте маршрута курсируют четыре автобуса, выполняющие 80 рейсов.

    Первый рейс от остановки «ЖК Суханово Парк» отправляется в 05:45, последний — в 21:35.

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