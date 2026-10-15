Волонтеры из Лыткарина отправили бойцам СВО 50 тонн гумпомощи с начала года

С начала года объединение «Русские своих не бросают» из Лыткарина передало бойцам свыше 50 тонн грузов. В отправления входят генераторы, медикаменты, одежда, инструменты, запчасти, аккумуляторы, продукты и детские подарки, сообщили в РИАМО.

Волонтеры также комплектуют тактические аптечки с кровоостанавливающими, перевязочными и обезболивающими средствами.

Движение сформировалось в 2022 году из инициативной группы горожан. По мере роста объемов работы к мужчинам, занимавшимся складом и подготовкой посылок, присоединились женщины.

Так появился «Женский десант», объединивший несколько направлений: изготовление сублиматов, вязание носков, пошив белья, сборку аптечек и плетение маскировочных сетей. Юные добровольцы из «Детского десанта» пишут письма военнослужащим и готовят чайные наборы.

За свою деятельность объединение дважды получало денежные премии губернатора. Все средства направили на приобретение тактической медицины.

Помощь формируют с учетом запросов военнослужащих, с которыми волонтеры поддерживают постоянную связь. Ежемесячно отправляют около шести тонн грузов, обычно двумя рейсами. Их доставляют в ЛНР, ДНР, Запорожскую область, Курскую, Белгородскую и Смоленскую области.

Присоединиться к движению или передать необходимые вещи можно через сообщество в «Макс».