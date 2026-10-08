Благоустройство сквера на Октябрьском проспекте завершат в Люберцах в ноябре

В сквере «Мемориал павшим в локальных военных конфликтах» специалисты подрядной организации приступили к высадке кустов и деревьев. Провести благоустройство этой зоны отдыха у домов № 189/1 и 191/2 просили местные жители.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что специалисты уже завершили устройство «подушки» для плиточного покрытия и заканчивают работы по укладке бордюра, параллельно приступили к асфальтированию территории.

«Также будет установлено новое освещение, скамейки и малые архитектурные формы», — добавил глава муниципалитета.

Всего в текущем году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Люберцах планируется благоустроить шесть общественных пространств.

Ранее в поселке Октябрьский обновили парк «Лесная опушка»: там появились дорожки, освещение и спортивные зоны.