В Королеве откроют выставку о Вертинском 13 октября

13 октября в Московской губернской универсальной библиотеке в Королеве начнет работать иммерсивная экспозиция «Вертинский: дорогой длинною домой». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Выставку библиотека подготовила совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля и издательством «Русский мир». Экспозиция построена как маршрут по центральным событиям жизни артиста, городам и странам, в которых он выступал, — от службы медбратом на Первой мировой войне до парижских эмигрантских салонов, от триумфа в Нью-Йорке до выступлений на фронтах Великой Отечественной войны.

На основе переданной Главлитмузею Анастасией Вертинской коллекции рукописей, фотографий и личных вещей отца в библиотеке создали оцифрованные и интерактивные экспонаты, представили коллекции редких книг начала XX века из фонда Губернской библиотеки. Главной цитатой экспозиции стала фраза из воспоминаний Вертинского: «Лучше сундук дома, чем пуховая постель на чужбине».

Во время проекта в библиотеке пройдут лекции и встречи, посвященные наследию певца и судьбам его современников. Специальный лекторий проведут партнеры проекта — издательство «Русский мир»: серию встреч посвятят современникам Вертинского — художнику Ивану Билибину и писателю Александру Куприну.

Выставка будет работать до 6 декабря по адресу: Королев, проспект Королева, дом 24. Вход свободный, возрастное ограничение 6+.