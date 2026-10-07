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    Первый замглавы Наро-Фоминского округа проверил ремонт часовни в Верее

    Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

    5 октября Виталий Ширшов провел рабочий обход территории Сквера Памяти. Особое внимание уделили ходу ремонтно-восстановительных работ на часовне иконы Казанской Божией Матери.

    В обходе приняла участие исполняющая обязанности начальника территориального управления города Ольга Абрамова.

    Сейчас силами подрядной организации ведется ремонт нижней кровли объекта. Согласно плану, все работы завершат в текущем году. Работы по изготовлению и установке новых главка и креста запланированы на 2027 год.

    Виталий Ширшов отметил, что часовня является знаковым объектом и важной частью исторического облика Сквера Памяти, и подчеркнул необходимость контроля за качеством выполнения работ.

    В ходе обхода также рассмотрели комплексный вопрос дальнейшего благоустройства прилегающей территории. Первый заместитель главы округа указал на ряд аспектов, требующих дополнительного внимания и последующего контроля, включая состояние элементов озеленения и мемориалов.