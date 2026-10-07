Первый замглавы Наро-Фоминского округа проверил ремонт часовни в Верее

В обходе приняла участие исполняющая обязанности начальника территориального управления города Ольга Абрамова.

Сейчас силами подрядной организации ведется ремонт нижней кровли объекта. Согласно плану, все работы завершат в текущем году. Работы по изготовлению и установке новых главка и креста запланированы на 2027 год.

Виталий Ширшов отметил, что часовня является знаковым объектом и важной частью исторического облика Сквера Памяти, и подчеркнул необходимость контроля за качеством выполнения работ.

В ходе обхода также рассмотрели комплексный вопрос дальнейшего благоустройства прилегающей территории. Первый заместитель главы округа указал на ряд аспектов, требующих дополнительного внимания и последующего контроля, включая состояние элементов озеленения и мемориалов.