Выставку картин Малевича откроют в музее в Звенигороде

Впервые в Москве и Подмосковье супрематический триптих будет представлен как единое целое. Квадрат, крест и круг — простейшие геометрические формы, каждая из которых в системе Малевича становится самостоятельной вселенной. Художник обращался к ним как к фундаментальным образам мироздания. Вместе три произведения позволяют увидеть супрематизм не только как направление в искусстве, но и как целостную визуальную и философскую концепцию.

Звенигород связан с географией жизни художника. Малевич жил и работал в Кунцеве и Немчиновке, бывал в Ромашковеи Барвихе.

Также на показе можно познакомиться с реконструкцией «Супрематической архитектурной модели» 1927 года. В интерактивной части экспозиции зритель сможет управлять движением супрематических фигур на экранах.

Выставка продлится до 31 января 2027 года.