Педагог из Коломны стала призером конкурса профессионального мастерства

5 октября страна отмечает День учителя — праздник тех, кто ежедневно посвящает себя работе с детьми, помогает им получать знания и находить свое место в жизни. Для Маргариты Луканичевой из Коломны День учителя связан не только с профессией, но и с семейной историей.

Педагогический путь учителя иностранного языка школы № 17 Маргариты Луканичевой начался еще в детстве, а сделать окончательный выбор помогли учеба и первая практика.

«Я из семьи педагогов. У нас педагогическая династия. Начинается еще с нашего прадедушки, поэтому любовь к детям я впитала буквально с молоком матери. Все мое детство прошло в атмосфере школы, даже все наши общие домашние собрания походили на какой-то педагогический консилиум», — рассказала Маргарита Луканичева.

Постигать азы профессии Маргарита пришла в Государственный социально-гуманитарный университет. За годы обучения теория постепенно дополнялась практикой, которая дала уникальную возможность погрузиться в профессию, посмотреть на нее изнутри и познакомиться с особенностями процесса. Впервые перед классом в качестве учителя Маргарита Луканичева предстала в школе № 17, где сегодня и работает. Тогда это было первое знакомство с будущими коллегами и учениками. Проведенное в этих стенах время позволило молодому педагогу понять, что с выбором она не ошиблась. Так школа вошла в ее жизнь.

После окончания университета Маргарита продолжила работать с детьми и со временем решила проверить свои силы уже за пределами школьной программы — на конкурсах профессионального мастерства, которые проходят в регионе при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и служат мощным трамплином для молодых педагогов.