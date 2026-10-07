Педагог из Коломны стала призером конкурса профессионального мастерства
5 октября страна отмечает День учителя — праздник тех, кто ежедневно посвящает себя работе с детьми, помогает им получать знания и находить свое место в жизни. Для Маргариты Луканичевой из Коломны День учителя связан не только с профессией, но и с семейной историей.
Педагогический путь учителя иностранного языка школы № 17 Маргариты Луканичевой начался еще в детстве, а сделать окончательный выбор помогли учеба и первая практика.
«Я из семьи педагогов. У нас педагогическая династия. Начинается еще с нашего прадедушки, поэтому любовь к детям я впитала буквально с молоком матери. Все мое детство прошло в атмосфере школы, даже все наши общие домашние собрания походили на какой-то педагогический консилиум», — рассказала Маргарита Луканичева.
Постигать азы профессии Маргарита пришла в Государственный социально-гуманитарный университет. За годы обучения теория постепенно дополнялась практикой, которая дала уникальную возможность погрузиться в профессию, посмотреть на нее изнутри и познакомиться с особенностями процесса. Впервые перед классом в качестве учителя Маргарита Луканичева предстала в школе № 17, где сегодня и работает. Тогда это было первое знакомство с будущими коллегами и учениками. Проведенное в этих стенах время позволило молодому педагогу понять, что с выбором она не ошиблась. Так школа вошла в ее жизнь.
После окончания университета Маргарита продолжила работать с детьми и со временем решила проверить свои силы уже за пределами школьной программы — на конкурсах профессионального мастерства, которые проходят в регионе при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и служат мощным трамплином для молодых педагогов.
На конкурсе «Сердце отдаю детям» участникам пришлось показать не только профессиональные знания, но и умение взаимодействовать с учениками. Каждый этап требовал подготовки и давал возможность посмотреть на привычную педагогическую работу творчески. Маргарита Луканичева прошла муниципальный и региональный этапы, а в финале, который состоялся в Самаре, представила собственную программу и провела открытый урок. В итоге педагог заняла второе место. Для нее это не просто победа — в первую очередь, такой конкурс дарит возможностью получить независимую оценку своего труда, сравнить накопленный опыт с деятельностью коллег из других регионов и получить обратную связь от профессионального жюри.
За семь лет работы в школе Маргарита Луканичева успела столкнуться с самыми разными ситуациями и характерами учеников. Одни дети легко включаются в работу и сами проявляют инициативу, другим требуется больше времени, внимания и поддержки. Поэтому ежедневно педагогу приходится искать новые способы заинтересовать класс и выстроить общение с каждым ребенком. Она давно убедилась: универсального способа заинтересовать ученика нет. На уроках приходится учитывать характер, интересы и обстоятельства каждого сидящего за партой человека. Поэтому работа учителя не заканчивается объяснением очередного параграфа и проверкой «домашки» — важно видеть в ученике личность и уметь настроить тонкие нити взаимодействия. Именно такой подход Маргарита Луканичева считает одной из главных составляющих своей профессии и залогом успеха для каждого учителя.