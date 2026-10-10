Рейд по торговым точкам провели в Химках

8 октября специалисты Управления потребительского рынка, услуг и рекламы провели очередной рейд по проверке соблюдения правил благоустройства коммерческими предприятиями. Главная цель инспекции — фиксация нарушений в содержании входных групп и фасадов торговых объектов, которые портят архитектурный облик города и доставляют дискомфорт жителям.

Проверка прошла на Юбилейном проспекте вблизи дома № 36а и на улице 9 Мая у дома № 11, где расположены сетевые магазины. В ходе мониторинга инспекторы оценивали состояние фасадов, ступеней и прилегающей территории.

По итогам рейда был выявлен ряд недочетов. В частности, на фасадах некоторых объектов зафиксированы вандальные надписи и разрушение плиточного покрытия на входных группах. Представителям бизнеса были выданы предписания об оперативном устранении выявленных дефектов.

«Комфорт и безопасность жителей — наш абсолютный приоритет. Мы всегда готовы поддерживать малый и средний бизнес в Химках, но это движение должно быть встречным. Предприниматели и торговые сети обязаны нести ответственность за свои объекты, вовремя убирать мусор, ремонтировать ступени и закрашивать граффити», — отметил заместитель главы по вопросам развития территорий и инвестициям Александр Морозов.

Контроль за сферой торговли и услуг в Химках ведется на системной основе. По поручению главы в городе усилена работа по пресечению правонарушений со стороны бизнеса. Специалисты администрации на регулярной основе проводят совместные рейды с сотрудниками городской прокуратуры по выявлению нарушений в отношении сетевых торговых организаций. Такой межведомственный подход позволяет оперативно привлекать к ответственности недобросовестных предпринимателей, игнорирующих требования закона.