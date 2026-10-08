Робот Светлана обработала 5,5 млн заявок о записи к врачу в Подмосковье с января

В Московской области для записи к врачу и вызова на дом доступен голосовой помощник «Светлана» на базе искусственного интеллекта. Об особенностях работы сервиса рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

Робот позволяет отменять или переносить визиты, а также напоминает о необходимости продлить электронный рецепт через телемедицинскую консультацию. Если ситуация требует участия специалиста, система автоматически переводит звонок на оператора.

«Всего с момента запуска робот Светлана обработала более 32,3 миллиона звонков, из них порядка 5,5 миллиона — с начала этого года», — уточнил Максим Забелин.

Одновременно система способна обрабатывать до 600 вызовов.

Альтернативными способами записи остаются чат-бот Денис в мессенджере «Макс», портал «Здоровье» и приложение «Добродел Здоровье».