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    Подмосковные спасатели напомнили о риске пожара при зарядке гаджетов ночью

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    Сотрудники противопожарно-спасательной службы напомнили о правилах безопасной зарядки смартфонов, планшетов, ноутбуков и пауэрбанков. Об этом сообщил первый заместитель начальника территориального управления № 4 Евгений Патуев.

    По его словам, современные устройства стали привычной частью жизни, но процедура их зарядки часто воспринимается легкомысленно, хотя требует строгого соблюдения правил безопасности. Чаще всего инциденты происходят из-за беспечности, когда люди оставляют устройства заряжаться на всю ночь. В таком режиме риск перегрева проводки многократно возрастает.

    Опасность представляют также несертифицированные адаптеры и изношенные провода с трещинами и перегибами. Категорически запрещается класть заряжающийся смартфон под подушку или на мягкую мебель, так как в таких условиях тепло не рассеивается, что приводит к воспламенению. Дополнительную нагрузку на аккумулятор во время зарядки создают запущенные игры и просмотр видео, из-за чего устройство начинает сильно нагреваться. Негативно влияют на батарею прямые солнечные лучи, сильный мороз на улице перед подключением к сети или одновременная работа тяжелых приложений.

    «Современные устройства стали привычной частью нашей жизни, однако процедура их зарядки часто воспринимается легкомысленно, хотя требует строгого соблюдения правил безопасности. Чаще всего инциденты происходят из-за банальной беспечности, когда люди оставляют устройства заряжаться на всю ночь», — подчеркнул Евгений Патуев.

    Чтобы обезопасить себя и свой дом, нужно использовать только оригинальные зарядные элементы, вовремя менять поврежденные шнуры, не оставлять технику подключенной к сети без присмотра и держать ее вдали от воды. Если нештатная ситуация все же произошла и началось возгорание, необходимо немедленно звонить по номеру 112.

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