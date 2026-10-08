Крупнейшую в Подмосковье школу олимпийского резерва построят в Клину в 2027 году

В Клину продолжается строительство крупнейшей в Подмосковье спортшколы олимпийского резерва имени Трефилова. Готовность объекта площадью 12 тысяч квадратных метров достигла 59%, сейчас рабочие завершают кладку наружных и внутренних стен, сообщили в РИАМО.

До конца октября газобетонные конструкции планируют полностью завершить. В легкоатлетическом манеже площадью 3,5 тысячи квадратных метров стены уже возведены. Также проложена часть наружных инженерных сетей, продолжается подключение собственной блочно-модульной котельной мощностью 3750 киловатт с тремя отечественными котлами.

Затем рабочие займутся фасадом и остеклением, а с началом отопления — внутренней отделкой. Параллельно ведутся кровельные работы, на объекте заняты около 70 человек.

Отдельно строители работают в бассейне площадью 800 квадратных метров. После подачи тепла обновят чашу размером 25×15 м, теплые полы и внутреннюю отделку.

В составе спортшколы предусмотрены легкоатлетический манеж, гимнастический и универсальный залы, тир на 50 м, медпункт, раздевалки, тренерские, конференц-залы, столовая и помещения для временного проживания спортсменов.

Открытие комплекса запланировано на 2027 год. Проект реализуют по госпрограмме развития социальной инфраструктуры Подмосковья и нацпроекту «Молодежь и дети».