В Дмитровском индустриальном парке планируют открыть крупную фабрику по производству роботов для складов и логистических центров. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью ТАСС на полях промышленной выставки CIIF в Шанхае.

По словам губернатора, автоматизация таких объектов особенно важна для региона, где сосредоточена значительная часть складской инфраструктуры страны.

«Московская область — это четверть складов нашей страны, потому что распредсети, маркетплейсы расположены у нас, и мы заинтересованы в максимальной автоматизации и роботизации этих процессов, потому что для нас это экономически очень важно», — сказал он.

Воробьев отметил, что на Подмосковье приходится около четверти всех хранилищ России. Здесь работают распределительные сети и склады маркетплейсов, поэтому внедрение роботизированных решений поможет автоматизировать многие процессы.