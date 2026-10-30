В Красногорске открыли отделение Клуба молодых промышленников

В Красногорске подписали соглашение об открытии отделения Клуба молодых промышленников в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.

Подписание приурочили к празднованию Дня молодого промышленника Московской области. В деловой программе участвовали заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушев, зампредседателя комитета по молодежной политике Госдумы Павел Сергеев и управляющий партнер ООО «ХАРЦ Лабс», руководитель отделения клуба в Московской области.

«Наша общая задача — объединение усилий для развития промышленности. Клуб молодых промышленников — организация, которая этому способствует. И теперь в списке ее региональных отделений есть Московская область, являющаяся одним из наиболее промышленно развитых регионов Центрального федерального округа», — рассказал Чекушев.

Зиновьева отметила практическую значимость нового отделения. По ее словам, площадка клуба станет местом обмена опытом и откроет новые возможности для молодых предпринимателей из промышленного сектора: власти готовы поддержать инвестиционный проект, помочь в решении проблем и подобрать меры поддержки.

Деловую часть открыла пленарная сессия «Новые возможности для промышленников: регион, кооперация, господдержка». Участники обсудили перспективы работы отделения, а также федеральные и региональные меры поддержки промышленных компаний. Отдельные сессии посвятили роботизации производств и искусственному интеллекту, а также финансированию модернизации и закупки оборудования — от микрозаймов до поддержки экспорта.