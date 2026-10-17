360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Представители администрации проверили ремонт коллектора в Мытищах

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    Заместители главы городского округа Мытищи Александр Хаюров и Артур Суворов провели выездную инспекцию возле дома № 16 на улице Терешковой. Здесь ООО «ВКС» совместно с подрядной организацией ведет замену коллектора протяженностью около 400 метров.

    В проверке также участвовали директор управления ЖКХ округа Станислав Карнаухов и представитель Министерства чистоты. Работы выполняются в два этапа.

    В ходе проверки выявлены нарушения со стороны подрядчиков. В частности, закончился ордер на проведение работ, не установлены необходимые ограждения и информационные стенды в местах проведения работ. Также отмечено, что численность бригады недостаточна для того, чтобы оперативно завершить работы и освободить придомовую территорию.

    Подрядчик заверил, что в течение недели завершит работы на внутридворовой территории и приступит к благоустройству. Все сроки взяты на контроль. Совместно с Министерством чистоты будет организован надзор за ходом работ.

    Читайте также

    Профилактический рейд «Опасный груз» пройдет в Одинцове

    Школу дзюдо в Электростали капитально отремонтируют в этом году

    Министерство ЖКХ Подмосковья: более 23 тысяч специалистов обеспечивают работу водоканалов

    Школу и детский сад построят в Рошале в 2028 году

    Поликлинику на 300 посещений в смену откроют в Одинцове в 2026 году

    Проверку систем оповещения в Подмосковье проведут 9 октября

    Экологическую акцию по сбору мусора провели в лесу Воскресенска

    Еще 10 дворовых территорий благоустроят в Серпухове в 2026 году

    Капремонт школы искусств № 3 в Люберцах завершат до конца 2026 года

    В Одинцове на 98% готов спорткомплекс «Старый городок»

    В Подмосковье утром 9 октября дороги загружены на 4 балла

    Делегация из Китая посетила технолицей имени Долгих в Истре