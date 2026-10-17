Представители администрации проверили ремонт коллектора в Мытищах

Заместители главы городского округа Мытищи Александр Хаюров и Артур Суворов провели выездную инспекцию возле дома № 16 на улице Терешковой. Здесь ООО «ВКС» совместно с подрядной организацией ведет замену коллектора протяженностью около 400 метров.

В проверке также участвовали директор управления ЖКХ округа Станислав Карнаухов и представитель Министерства чистоты. Работы выполняются в два этапа.

В ходе проверки выявлены нарушения со стороны подрядчиков. В частности, закончился ордер на проведение работ, не установлены необходимые ограждения и информационные стенды в местах проведения работ. Также отмечено, что численность бригады недостаточна для того, чтобы оперативно завершить работы и освободить придомовую территорию.

Подрядчик заверил, что в течение недели завершит работы на внутридворовой территории и приступит к благоустройству. Все сроки взяты на контроль. Совместно с Министерством чистоты будет организован надзор за ходом работ.