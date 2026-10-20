В Подмосковье нанесли шумовые полосы на 43 региональных дорогах

В Подмосковье завершили нанесение 78 комплектов шумовых полос на региональных дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Полосы обустроили на 43 региональных дорогах в 29 округах — перед пешеходными переходами, перекрестками, опасными участками и вблизи населенных пунктов. В программу дополнительно включили 15 объектов, где нанесли порядка 185 м² разметки.

«Всего шумовые полосы обустроили на 43 региональных дорогах в 29 округах Подмосковья перед пешеходными переходами, перекрестками, опасными участками и вблизи населенных пунктов. Дополнительно в программу включили 15 объектов, где нанесли порядка 185 м² разметки», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ выполнили в восьми округах: Одинцовском, Дмитровском, Клину, Волоколамском, Коломне, Ступине, Орехово-Зуевском и Богородском.

Шумовые полосы наносят белым холодным термопластиком, который обеспечивает видимость разметки в различных условиях освещенности. В ведомстве напомнили, что такие полосы помогают водителям своевременно обратить внимание на дорожную обстановку и снизить скорость перед потенциально опасными участками.