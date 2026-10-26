Выставку «Сочные гроздья рябины» открыли в Раменском

Экспозиция включает разные произведения художников — от скульптуры до флористических коллажей. Свои работы представили 12 авторов.

Выставка открылась во Дворце культуры «Сатурн» 25 октября. В частности, в экспозиции представлены картины Дмитрия Левина — представителя русской пейзажной школы, профессионального художника с многолетней историей. Его работы были презентованы за пределами России, а имя внесено в энциклопедию французского искусства.

Представители проекта «Ковчег радости» также присоединились к выставке. Это художники из социальных мастерских для взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего на выставке представлено около 50 работ, любой желающий сможет прийти в часы работы выставочного зала до 22 ноября и прикоснуться к искусству. Режим работы зала: среда — суббота с 12:00 до 19:00, воскресенье с 11:00 до 18:00, понедельник и вторник — выходные. Вход свободный.