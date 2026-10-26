День сельских старост отметили в Павловском Посаде

В церемонии награждения также приняли участие заместитель председателя Московской областной Думы Линара Самединова и председатель Совета депутатов Роман Тикунов.

Сельские старосты — те, кто ежедневно работает ради комфорта и благополучия родных деревень и сел. Именно они первыми узнают о проблемах жителей, не остаются в стороне и помогают находить решения.

Староста — главное связующее звено между людьми и администрацией округа. К таким помощникам идут с самыми разными вопросами, к ним обращаются за советом.

В Павлово-Посадском округе 58 сельских населенных пунктов, и в 50 из них трудятся общественные представители. Это колоссальная работа и большая ответственность.

На мероприятии присутствующим пожелали неиссякаемой энергии, внимания и поддержки со стороны жителей, а также вручили заслуженные награды.