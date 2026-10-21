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    Подмосковным производителям роботов возместят часть затрат на возведение заводов

    Фото: пресс-служба Мининвеста МО

    В Московской области компенсируют до 20% стоимости капитального строительства заводов по производству роботов, но не более 500 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Мера поддержки действует в рамках субсидии на КАПЕКС. Кроме того, для производителей роботов предусмотрена льготная аренда площадей в индустриальных парках и компенсация части затрат на аренду в частных индустриальных парках.

    «В Московской области установили налоговые льготы для МТК — сниженную ставку налога на прибыль», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

    Компании из реестра малых технологических компаний с 1 января 2026 года получат пониженную региональную часть налога на прибыль: 0% при выручке до 1 млн рублей, 5% при выручке от одного до 300 миллионов рублей и 15% при выручке от 300 миллионов до 2 миллиардов рублей. Льготы будут действовать до 1 января 2031 года.

    Также в регионе закрепили право на инвестиционный налоговый вычет для предприятий, купивших роботов, и льготу по налогу на имущество для компаний, вложивших в их приобретение не менее 50 миллионов рублей. Сегодня статус малой технологической компании в Подмосковье имеют более 300 компаний. По итогам первого полугодия объем поставок МТК из региона составил 3,38 миллиарда рублей.

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