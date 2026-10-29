Более тысячи пешеходных троп благоустроили в Подмосковье с начала года

В Подмосковье завершают сезон благоустройства пешеходных маршрутов по программе «Пешком». Работы проводят с учетом обращений жителей: в приоритете дорожки, которыми люди пользуются каждый день, чтобы добраться до школ, детских садов, поликлиник и других важных объектов. В порядок уже привели более тысячи объектов.

Программа направлена на то, чтобы заменить стихийные тропинки удобными и безопасными асфальтированными дорожками. При обустройстве маршрутов готовят песчано-гравийное основание, устанавливают бордюры и укладывают прочное покрытие. Обычно ширина таких дорожек составляет от полутора до двух метров.

На сегодняшний день работы завершены на 1020 объектах. В 377 случаях старую плитку заменили асфальтобетоном, еще на 643 участках проложили новые пешеходные маршруты. Благоустройство полностью закончили в 53 муниципалитетах. Работы продолжаются по одному адресу, еще на 18 объектах они пока не начались.

В этом году программу расширили почти вдвое: всего планируется привести в порядок 1039 пешеходных коммуникаций. Помимо строительства новых дорожек, предусмотрен ремонт существующих маршрутов с заменой изношенной плитки. Адресный перечень составили на основе заявок жителей. Особое внимание уделяют участкам рядом со школами и больницами.

Ознакомиться со списком объектов, включенных в программу на текущий год, можно на сайте Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.