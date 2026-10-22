Региональный этап чемпионата по пилотированию дронов прошел в Люберцах

В городском округе Люберцы на базе инженерно-технологического лицея прошел региональный этап Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов «Пилоты будущего». В турнире приняли участие 150 школьников и студентов колледжей Московской области.

К очным соревнованиям были допущены участники, успешно прошедшие теоретическое тестирование в рамках регионального онлайн-этапа. На чемпионате они продемонстрировали навыки работы на техническом симуляторе и реального пилотирования, а также познакомились с лазерными технологиями, искусственным интеллектом, киберспортом и 3D-моделированием.

«„Пилоты будущего“ — совместный проект „Движения первых“ и Федерации гонок дронов России. Чемпионат проходит в несколько этапов: сначала участники борются за звание лучших в своих муниципалитетах, затем выходят в полуфинал», — отметила начальник управления молодежной политики и развития добровольчества администрации городского округа Люберцы Наталья Канакова.

Одним из призеров регионального этапа стал ученик инженерно-технологического лицея городского округа Люберцы Олег Галай. Вместе с другими победителями и призерами, занявшими места с первого по пятое, он получил путевку в финал. Заключительные соревнования пройдут в Москве с 17 по 22 ноября.