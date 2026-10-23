Более 2 тысяч детей в Подмосковье пролечили зубы под общим наркозом с января

С начала года более 2,1 тысячи детей в Подмосковье прошли стоматологическое лечение под общим наркозом. Такая помощь доступна бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Лечение проводят в пяти медучреждениях: Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства.

«Для нас важно, чтобы качественная стоматологическая помощь была доступна каждому ребенку, в том числе тем, кому по состоянию здоровья или в силу возраста невозможно провести лечение под местной анестезией. В таких случаях применяется общий наркоз, который позволяет врачам выполнить необходимые манипуляции, а маленькому пациенту — избежать боли и стресса», — сказал Максим Забелин.

Общий наркоз применяют для детей до трех лет, а также несовершеннолетних с заболеваниями, при которых невозможно лечение под местной анестезией.

Перед процедурой ребенок проходит обследование. После лечения он несколько часов остается под наблюдением врачей. Если состояние стабильное и осложнений нет, пациента отпускают домой.

Получить направление на лечение можно у лечащего врача.