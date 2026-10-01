В Коломне откроют выставку о библиотеке архитектора Шехтеля

8 октября в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» откроется выставка «Библиотека архитектора Ф.О. Шехтеля – отражение творческого пути мастера». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Экспозиция раскрывает наследие Федора Шехтеля как представителя плеяды московских архитекторов рубежа XIX – XX веков через призму его личной книжной коллекции. Посетители смогут изучить информацию о подборке книг и документов из библиотеки архитектора, включающей около 230 экземпляров книг, альбомов и рукописных документов.

Выставка основана на копиях архитектурных проектов и эскизов из собрания ГНИМА имени Щусева и макетов построек архитектора из музейно-библиотечного комплекса МАРХИ. Разделы проекта посвящены стилистическим поискам мастера и демонстрируют этапы его творческой биографии, связанные с увлечением неоготикой, русским и византийским направлениями, восточными мотивами, античностью, неоклассикой и модерном.

Экспозицию дополнят видеопрезентации книг из личной библиотеки Шехтеля. Завершит выставку раздел с автографами архитектора в книгах, которые он дарил коллегам и ученикам.

Выставка продлится до 20 декабря. Возрастное ограничение — 0+.

Подробная информация размещена на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова»: https://domozerova.ru/events/post/biblioteka-shehtelya