Глава Лобни проверила работу перерабатывающего предприятия

Глава городского округа Анна Кротова и заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Вадим Воронцов провели повторную проверку на предприятии «Белок». Руководитель муниципалитета считает, что привлечение профильного регионального министерства позволяет оценивать ситуацию максимально строго и комплексно.

Ранее жители неоднократно жаловались на неприятный запах, исходящий от предприятия. В прошлом году компания приобрела современное очистное оборудование: пенный скруббер и систему трехступенчатой фильтрации с нейтрализацией запахов. Планируется также провести дополнительную модернизацию систем очистки.

Анна Кротова пообещала вернуться вместе с представителями Министерства экологии на предприятие через месяц и проверить результаты работ.

«Такой контроль ведем на постоянной системной основе по всему округу», — подчеркнула глава Лобни.