Подмосковные команды выступят на отборочном этапе «Битвы роботов»

Десять команд из Московской области выступят в отборочных этапах «Битвы роботов», которые пройдут с 6 по 10 октября в рамках форума «Цифровые решения». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

В категории до 110 килограммов примут участие «МИКСЕР» (Одинцовский г. о., д. Ляхово), Istok.Robotics (г.о. Фрязино), «БЕЗ ТЗ, НО С ДУШОЙ» (г.о. Балашиха), «Мельники» (г.о. Королев) и «Феникс» (Раменский м. о.). В битве мини-роботов до полутора килограммов поборются две команды из г. о. Фрязино — 2ФМ2 и 2ФМ. Также примут участие «Роботяги» из Долгопрудного, «Русский стиль» (г.о. Краснознаменск) и «Ремонт Свистков kids» (Одинцовский г. о., д. Раздоры).

Всего в отборочном этапе выступят 144 команды из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, США, Чили, Эквадора и Туниса. Из них 64 команды заявлены в дисциплине «Битва роботов», 80 — в дисциплине «Битва минироботов».