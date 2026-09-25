Соглашение с МГТУ имени Баумана о подготовке инженеров подписали в Балашихе

Школьники получат новые возможности для знакомства с инженерными профессиями и ведущим техническим вузом страны. Округ подписал соглашение о сотрудничестве с Московским государственным техническим университетом имени Баумана.

Документ предусматривает развитие дополнительного образования, профориентации и инженерной подготовки учащихся. Главная задача сотрудничества — выстроить для школьников понятный путь от первого интереса к технике до получения инженерной профессии. Учащиеся смогут больше узнать о современных направлениях инженерного образования, попробовать себя в технических проектах и осознаннее подойти к выбору будущей специальности.

Особое место в этой работе занимает Центр начальной инженерной подготовки при университете имени Баумана. Он станет опорной площадкой взаимодействия школ Балашихи с университетом и поможет развивать инженерные направления дополнительного образования.

Такое партнерство особенно важно для муниципалитета — школьники смогут не только познакомиться с техническими специальностями, но и увидеть, как полученные знания применяются на реальных производствах, работающих на территории округа.