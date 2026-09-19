Наблюдатели в Химках проконтролируют подсчет голосов на выборах

Выборы депутатов Государственной думы, Московской областной Думы и местного Совета продолжаются в округе. За прозрачностью голосования следят общественные наблюдатели, которые прошли специальное обучение и работают на каждом участке.

Штаб общественного наблюдения в Химках был сформирован еще летом и контролировал все этапы подготовки к выборам. Комиссия Штаба проводила регулярные заседания, проверяла готовность помещений для голосования, оснащение участков необходимым оборудованием, а также обеспечение доступной среды для всех категорий избирателей.

«Сегодня в 08:00 наш избирательный участок официально продолжил свою работу. Члены комиссии полностью готовы к приему граждан, технологическое оборудование проверено и работает без сбоев», — отметила председатель участковой избирательной комиссии Мария Буркина.

Наблюдатель вправе находиться в участковой избирательной комиссии с открытия и до момента принятия протокола об итогах голосования, следить за выдачей бюллетеней и присутствовать при выездном голосовании. На этапе подсчета голосов он визуально контролирует все действия комиссии.

Избирательные участки в Химках продолжат работу до 20:00 20 сентября. Проголосовать также можно дистанционно через систему электронного голосования, на дому или по механизму «Мобильный избиратель». Подсчет голосов начнут сразу после завершения голосования.