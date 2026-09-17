Патриотический форум для студентов прошел в Серпухове

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

16 сентября в Молодежном центре «Патриот» состоялся форум «Серпухов — город Героев», в котором приняли участие учащиеся Дашковской школы, студенты Губернского и Серпуховского колледжей, а также Чеховского техникума. Молодые люди встретились с ветеранами боевых действий, чтобы узнать о доблести, боевом товариществе и буднях участников специальной военной операции.

Ребят поприветствовали начальник отдела по взаимодействию с молодежными организациями и сопровождению мероприятий Управления молодежной политики, физической культуры и спорта Наталья Лябгаева и настоятель Троицкого собора, священник Максим Котович.

Руководитель Серпуховского городского отделения Московского областного отделения Всероссийской организации «Боевое Братство» Артур Сиразетдинов, участники спецоперации Сергей Тамбов и Сергей Михальченко рассказали подрастающему поколению о доблести, боевых товарищах и буднях за «ленточкой». Повествование дополняли другие военнослужащие.

После беседы молодым людям показали выставку вооружения и экипировки.

Организаторы отметили, что такие мероприятия важны, поскольку позволяют молодежи лично пообщаться с теми, кто приближает Победу.