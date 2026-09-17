В Чехове обезвредили 2 авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны

В Чехое специалисты Мособлпожспаса обезвредили две авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы нашли рабочие во время дорожных работ в промзоне рядом с деревней Люторецкое.

О находке сообщили в службу «Система-112». Прибывшие взрывотехники установили, что обнаруженные предметы — две 50-килограммовые авиационные бомбы. Боеприпасы обезвредили с соблюдением необходимых мер безопасности.

Спасатели напоминают, что боеприпасы, пролежавшие в земле десятилетия, по-прежнему могут представлять опасность. При обнаружении подозрительного предмета необходимо сразу сообщить об этом по номеру 112 и отойти на безопасное расстояние.

Трогать, перемещать, закапывать или накрывать находку нельзя. Также запрещено воздействовать на нее механически, температурой, звуком или электромагнитным излучением. До приезда специалистов следует не подпускать к месту обнаружения других людей.