В приложении «Добродел» появился раздел услуг ЖКХ

Жители Подмосковья смогут решать вопросы, связанные с ЖКХ, через мобильное приложение «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Необходимые услуги собраны в разделе «Услуги ЖКХ» на главной странице приложения. Там можно заказать техобслуживание и ремонт газового оборудования и приборов учета теплоснабжения, обратиться за консультацией в ресурсоснабжающую организацию, сверить взаиморасчеты или оформить перерасчет, получить акты, выписку из домовой книги и другие справки с места жительства, отказаться от бумажной квитанции и перейти на электронный ЕПД.

Для получения этих и других услуг пользователям потребуется авторизоваться в приложении через ЕСИА, заполнить заявление и подписать его онлайн.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать его можно по ссылке.