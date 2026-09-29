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    В приложении «Добродел» появился раздел услуг ЖКХ

    Фото: медиасток.рф

    Жители Подмосковья смогут решать вопросы, связанные с ЖКХ, через мобильное приложение «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

    Необходимые услуги собраны в разделе «Услуги ЖКХ» на главной странице приложения. Там можно заказать техобслуживание и ремонт газового оборудования и приборов учета теплоснабжения, обратиться за консультацией в ресурсоснабжающую организацию, сверить взаиморасчеты или оформить перерасчет, получить акты, выписку из домовой книги и другие справки с места жительства, отказаться от бумажной квитанции и перейти на электронный ЕПД.

    Для получения этих и других услуг пользователям потребуется авторизоваться в приложении через ЕСИА, заполнить заявление и подписать его онлайн.

    «Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать его можно по ссылке.

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