Подмосковные борцы выиграли 5 медалей на всероссийском турнире

Спортсмены из Подмосковья успешно выступили на XIII Всероссийском турнире по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова. Об итогах соревнований рассказала пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.

С 13 по 15 сентября во дворце единоборств «Ак Барс» в Казани представители региона выиграли две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

Золотые награды принесли Максим Головенчиц (Подольск) в весовой категории до 55 килограммов, а также Каймараз Арбаханов (Воскресенск) в весе до 72 килограммов. Серебро досталось Никите Наумкину (Химки, до 60 килограммов) и Ренату Вафобекову (Подольск, до 82 килограммов). Бронзовую награду в категории до 55 килограммов завоевал Матвей Головенчиц (Подольск).

По итогам турнира Максим Головенчиц и Каймараз Арбаханов выполнили норматив мастера спорта России.

Соревнования проводят ежегодно в рамках государственной программы «Спорт России».