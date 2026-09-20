Жители микрорайона Левобережный проголосовали на выборах в Химках

Третий день выборов продолжается в муниципалитете, все 118 участков открыты. Жители Левобережного пришли, чтобы отдать голоса за кандидатов в Государственную думу, Московскую областную Думу и Совет депутатов округа.

Для многих жителей городского округа Химки голосование стало неизменной традицией. Люди приходят всей семьей, чтобы оставить свой голос за народных избранников.

«Мы с женой стараемся всегда принимать участие в выборах. Важно, что люди неравнодушны к тому, что происходит в городе. Участие в выборах — первостепенная задача каждого гражданина, который заинтересован в будущем страны», — отметил житель микрорайона Левобережный Максим Логинов.

На каждом участке дежурят члены комиссии, обученные наблюдатели и сотрудники, отвечающие за порядок. Участки работают до 20:00. После закрытия начнется подсчет голосов.